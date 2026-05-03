「パドレス０−４ホワイトソックス」（２日、サンディエゴ）

ホワイトソックスが破竹の５連勝で借金「１」。勝率５割復帰が目前となり、ア・リーグ中地区首位のガーディアンズと１・５ゲーム差を保った。村上宗隆内野手は３打数無安打に終わったが、六回に先制点を呼び込む進塁打を放った。

２試合連発に期待がかかった村上。第２打席でキングが投じた初球を完璧に捉えたかに思われた。打席で体を傾けながら打球を見つめたが、右翼ポールの外側へ切れていった。

だが飛距離は十分で敵地のスタンドは騒然。２球目までどよめきが収まらない異例の光景となった。最後は空振り三振に倒れたが、敵地のファンも村上のパワーに驚きの声をあげたシーンだった。

六回１死一、二塁の第３打席では追い込まれながらも懸命にバットに当てて一ゴロ。この間に走者がそれぞれ二、三塁に進塁すると、続くバルガスが右前にポトリと落ちる２点タイムリー。村上の一打が得点に結びついた。

七回にはケーロの右前適時打、さらにピーターズのスクイズで追加点を挙げ、パドレスを突き放した。村上は八回に第４打席に立つも見逃し三振。主砲が打たなくても得点力が落ちないのはチームが成長している証しとも言える。

先発のバークも６回無失点に抑え、救援陣も完封リレー。九回無死満塁のピンチもゼロでしのぎきった。これでホワイトソックスは破竹の５連勝。昨年の８月３１日から９月５日に６連勝して以来、今季最長となった。第３戦も勝利すれば２カード連続のスイープとなり、勝率５割に復帰するゲームになる。