木村拓哉が、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社内に新設されたプライベートレーベル C&C STAGE（シーアンドシーステージ）へ移籍することが発表された。

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本情報は、木村のレギュラー番組『Flow』（TOKYO FM）内で発表されたもの。C&C STAGEは、木村のクリエイティブを軸に音楽を中心とした新たなエンタテインメントの創出を目的として設立。今回の移籍を機に、音楽に関わる多面的な活動を展開し、さらなるコンテンツ発信を行っていくという。現在は新たな作品の制作も進めており、順次情報が公開される予定だ。

レーベル名は、木村のファンクラブ“Captain & Crew”に由来したもの。また、本日5月3日よりレーベルのホームページも立ち上がった。

・木村拓哉 コメント

応援してくださるクルー（Crew）の皆さんと新しいことに挑戦できないかと考えるなかで、2026年に向けて、皆さんと一緒に楽しめる“場”をつくりたいという想いがありました。その流れのなかでこのたび、新しいレーベルを立ち上げることになりました。

レーベル名はクルー（Crew）の皆さん、そしてスタッフとともに、ステージや空間、音楽を一体となって盛り上げていきたいという想いから、「C&C STAGE」と名付けました。

これまで以上に楽しめる場所を届けていきたいと思っています。海外も含め、より多くの方とつながっていけたら嬉しいです。

現在は新作の制作も進めており、直接お会いできる機会も含めて準備していますので、ぜひ楽しみにしていてください。

（文＝リアルサウンド編集部）