FC東京ルーキーDF鈴木楓がデビュー「まだスタートラインに立っただけ」最前線へのロングキックでチャンスメイクも
[5.2 J1百年構想リーグ第14節 FC東京 2-0 川崎F 味スタ]
待望のデビューに笑顔を見せた。FC東京に今季トップ昇格を果たしたDF鈴木楓は後半アディショナルタイムから途中出場。「小さい頃から見ていたこの味スタでピッチに立てたことは非常にうれしい。まだスタートラインに立っただけ。ここから出場時間を伸ばして、東京の勝利に貢献できるようにがんばりたい」と、今後の意気込みを口にした。
2-0と点差がついたなか、後半アディショナルタイム2分過ぎにDF室屋成と代わってピッチに立った。松橋力蔵監督からかけられた言葉は「いつも通り楽しんでこい」。ピッチに入り、右サイドまで駆け抜ける間にも笑顔を見せた。
U-15ではCB、U-18ではボランチを主戦場に戦ってきた。SBが不足しているチーム事情でデビュー戦は右SBに入ったが、鈴木は「後ろのポジションだったらボランチまでどこでもできる」と力を込める。「それを強みに、自分1人がベンチにいればどこでもカバーできるという部分でポジティブに捉えている」とポリバレント性に胸を張った。
FC東京は後方からのビルドアップを強みとしており、スタッフ陣からも後ろからの組み立てや「一個遠くを見ること」を常々言われているという。出場1分後にはGKキム・スンギュからパスを受けると、すかさず最前線を確認。右足のロングキックをFWマルセロ・ヒアンに合わせ、あわやチャンスという場面を作った。
「自信のあるキックは常に遠くを見つつ、近くに捌いたりしていくのが大事」。そう語る鈴木が参考にしているのは、圧倒的なキック精度で今季加入から主力を張るDF稲村隼翔。「イナくんは利き足が違うけど、左足の縦パスやロングボールで刺す部分はすごく参考にさせてもらっている。イナくんみたいに遠くも近くも使い分けるキックができるように」とさらなる成長を誓った。
小さい頃からスタンドでFC東京を応援していた鈴木だが、ピッチで味わう勝利は「全然違う感情」と振り返る。「この感情をサポーターの人に感じ続けられるように、自分たちもピッチで戦っていきたい」。優勝争いに向けて、新たな戦力がチームに勢いを与える。
(取材・文 石川祐介)
待望のデビューに笑顔を見せた。FC東京に今季トップ昇格を果たしたDF鈴木楓は後半アディショナルタイムから途中出場。「小さい頃から見ていたこの味スタでピッチに立てたことは非常にうれしい。まだスタートラインに立っただけ。ここから出場時間を伸ばして、東京の勝利に貢献できるようにがんばりたい」と、今後の意気込みを口にした。
U-15ではCB、U-18ではボランチを主戦場に戦ってきた。SBが不足しているチーム事情でデビュー戦は右SBに入ったが、鈴木は「後ろのポジションだったらボランチまでどこでもできる」と力を込める。「それを強みに、自分1人がベンチにいればどこでもカバーできるという部分でポジティブに捉えている」とポリバレント性に胸を張った。
FC東京は後方からのビルドアップを強みとしており、スタッフ陣からも後ろからの組み立てや「一個遠くを見ること」を常々言われているという。出場1分後にはGKキム・スンギュからパスを受けると、すかさず最前線を確認。右足のロングキックをFWマルセロ・ヒアンに合わせ、あわやチャンスという場面を作った。
「自信のあるキックは常に遠くを見つつ、近くに捌いたりしていくのが大事」。そう語る鈴木が参考にしているのは、圧倒的なキック精度で今季加入から主力を張るDF稲村隼翔。「イナくんは利き足が違うけど、左足の縦パスやロングボールで刺す部分はすごく参考にさせてもらっている。イナくんみたいに遠くも近くも使い分けるキックができるように」とさらなる成長を誓った。
小さい頃からスタンドでFC東京を応援していた鈴木だが、ピッチで味わう勝利は「全然違う感情」と振り返る。「この感情をサポーターの人に感じ続けられるように、自分たちもピッチで戦っていきたい」。優勝争いに向けて、新たな戦力がチームに勢いを与える。
(取材・文 石川祐介)