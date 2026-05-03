開催：2026.5.3

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 0 - 4 [Wソックス]

MLBの試合が3日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとWソックスが対戦した。

パドレスの先発投手はマイケル・キング、対するWソックスの先発投手はショーン・バークで試合は開始した。

6回表、3番 ミゲル・バルガス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでWソックス得点 SD 0-2 CWS

7回表、7番 エドガー・ケーロ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでWソックス得点 SD 0-3 CWS、9番 トリスタン・ピーターズ 初球をスクイズ成功でWソックス得点 SD 0-4 CWS

試合は0対4でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのショーン・バークで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はパドレスのマイケル・キングで、ここまで3勝2敗0S。Wソックスのドミンゲスにセーブがつき、2勝3敗8Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.231となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-03 12:16:20 更新