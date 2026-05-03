◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(2日、ロンドン)

卓球の世界選手権(団体戦)は2日、総当たり戦のステージ1の試合が行われ、女子日本代表は2連勝スタートとなりました。

今大会は、ステージ1がA、Bに分かれて開催。Aでは日本や中国ら世界ランク上位7チームと開催地イングランドが各4チーム2組に分かれて、総当たり戦でシード順を決めます。この8チームはすでにステージ2のトーナメント進出が決まっています。Bでは56チームが4チームずつ14組に分かれて総当たり戦を実施。この戦いは1日までに終わり、すでにトーナメント戦に進む24チームが決まりました。試合はシングルスのみ行われ、先に3勝した方が勝利となります。

日本(世界ランク2位)は初戦のイングランド(同57位)に張本美和選手、早田ひな選手、長粼美柚選手のオーダーで3−0の勝利。同日のフランス(同5位)に張本選手、早田選手、面手凛選手のオーダーで3−1で勝利。3番手で登場した初代表の面手選手がでユアン ジアナン選手に敗れますが、張本選手と早田選手の2人が着実に白星をあげました。日本は3日、ともに2勝をあげている強豪ドイツ(同4位)と組1位をかけて戦います。

また7連覇を目指す中国(同1位)は、ルーマニア(同7位)や台湾(同6位)に3-0で勝利。いずれも1ゲームも落とさず、2連勝となりました。

▽2日結果【グループ1】中国 3−0 ルーマニア台湾 3−1 韓国中国 3−0 台湾ルーマニア 3−2 韓国【グループ2】日本 3−0 イングランドドイツ 3−1 フランスドイツ 3−0 イングランド日本 3−1フランス