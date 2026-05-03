4月30日放送のABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』第9話で、ケンシ（39）の携帯アドレス帳に女性の名前に“体の特徴”を付けて登録されていた過去が判明し、スタジオ見届け人たちの間で激論が交わされた。

【映像】アドレス帳の真相

本番組は、付き合いながらも結婚に踏み出せないカップルが、7日間の海外旅行を経て最終日に「結婚」か「別れ」かを決断するリアリティ番組。今回は、嘘つきでキャバクラ通いがやめられない自認クズの39歳バツ2経営者・ケンシが引き起こした過去のトラブルに焦点が当たった。

ギャル経理のサチエ（31）にこっそりと携帯電話のアドレス帳を見られ、女性の特徴をあからさまに記した登録名がバレてビンタされたというケンシの強烈エピソード。これに対し、スタジオのゆうちゃみは「見たら嫌かも」と、女性目線から激しくドン引きする様子を見せた。

しかし一方で、男性陣であるさや香・新山は「でもやっぱり、ロングヘアとかで書けないじゃないですか。髪を切っちゃうかもしらんし。『メガネ』って書いてたらコンタクトに変える可能性もある」と力説。「じゃあやっぱそれ（体の特徴を記す）しかないんかなと思いますけどね」と謎の擁護を展開した。

この新山の発言に対し、すかさずヒコロヒーから「どこ寄り添ってんねん！」と鋭いツッコミが入り、スタジオは大きな笑いに包まれた。