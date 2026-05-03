75歳・田中健、大学生の娘が撮影した“奇跡の1枚”を公開 幻想的な光景に「センスは令和の芸術家」と称賛する声
俳優の田中健（75）が、3日までに自身のブログを更新。大学生の娘が撮影した写真を公開し、幻想的な“ダブルレインボー”の光景に反響が集まっている。
【写真】「センスは令和の芸術家ですね」田中健の大学生・娘が撮影した“奇跡の1枚”
投稿では「娘が帰宅しました。見た？いま大きな（虹）が出ていたよ。との話で写真をくれました」とつづり、娘から送られてきた写真を紹介。空に大きくかかった虹の様子を披露した。
さらに「ダブルレインボーだったよ」「虹がうっすらとかかってる」と説明し、二重にかかる虹の幻想的な光景を伝えている。
コメント欄には「ダブルレインボー、珍しいですね」「センスは令和の芸術家ですね」「虹を見られただけでもハッピーなのに、ダブルレインボーは、超ラッキーですよね」といった声が寄せられていた。
【写真】「センスは令和の芸術家ですね」田中健の大学生・娘が撮影した“奇跡の1枚”
投稿では「娘が帰宅しました。見た？いま大きな（虹）が出ていたよ。との話で写真をくれました」とつづり、娘から送られてきた写真を紹介。空に大きくかかった虹の様子を披露した。
さらに「ダブルレインボーだったよ」「虹がうっすらとかかってる」と説明し、二重にかかる虹の幻想的な光景を伝えている。
コメント欄には「ダブルレインボー、珍しいですね」「センスは令和の芸術家ですね」「虹を見られただけでもハッピーなのに、ダブルレインボーは、超ラッキーですよね」といった声が寄せられていた。