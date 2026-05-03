犬が嬉しがる『褒め言葉』５選

犬を褒めるとき、どのような言葉を使えば「嬉しい」と実感を持ってもらえるのかわからない……と悩むことはありませんか。ここでは、犬が聞き取りやすく伝わりやすい『褒め言葉』の事例を紹介します。

1.「いい子！」

「いい子！」という言葉は、たった3文字で褒めることができます。犬は長い文章や言葉を聞き取り、理解することが難しいため、伝わるように工夫するには３～4字以内に収めることを心がけてください。

その点、「いい子」という言葉は3文字で聞き取りやすく、何度も使うことで「褒められた！」とわんこたちも実感しやすくなります。

2.「すごいね！」

「すごいね！」という言葉は、発言している飼い主側の声が自然と一段階高くなったり、表情がパッと明るくなったりしやすい言葉です。

犬は声のトーンや表情から人間の感情を読み取っていると言われていて、飼い主の声のトーンや話し方、表情の変化を見て「飼い主さんが喜んでいる」「褒められたのかも」と理解します。

そのため、「すごいね！」という言葉は、言葉だけでなく、飼い主の表情や声のトーンも含めて伝わりやすい言葉なのです。

3.「かわいい」

愛犬の可愛さに、頻繁に「かわいい～！」と伝えながら頭や体を撫でている飼い主さんは多くいるでしょう。この「かわいい」も犬たちは正確な意味は理解していないものの、ポジティブな感情を向けられていると実感しやすい言葉です。

「かわいい」と言うとき、どのような表情、声を出していますか。無表情で伝える人はあまりいないと思います。笑顔で、少し高いトーンで声をかける人が多いので、「褒められた」「嬉しい」と犬を喜ばせることができる言葉の1つです。

4.「よしよし」

愛犬の頭や体を撫でるとき、「よしよし」と言いながら撫でる飼い主さんも多くいますよね！

この「よしよし」は、犬にとって聞き取りやすい言葉であると同時に、飼い主の優しい声音を感じ取りやすい言葉でもあります。

そのため、「よしよし」と声をかけられながら撫でられると、「褒められている」「安心感がある」と嬉しい気持ちになる犬が多いです。

5.「大好き！」

飼い主からの「大好き！」という言葉もポジティブな感情を受け取りやすいでしょう。

自分を見ている飼い主の表情や、いつもより明るい声から「良いことを伝えられている」「褒められているのかも！」と喜びを実感しやすい言葉です。

犬を喜ばせる『褒め言葉』の使い方

犬を喜ばせるためには、キーワードだけでは伝わりづらい部分が多いです。以下のポイントを押さえながら、愛犬に褒め言葉をかけてあげましょう。

柔らかい笑顔を意識する いつもより少し声のトーンを高くする やさしく穏やかなアイコンタクトを意識する 褒め言葉をかけながら顔周りや体を優しく撫でる

以上の4つのポイントを押さえながら、愛犬に褒め言葉をかけてみてください。表情や声のトーン、飼い主の行動から、犬たちは「褒められた」「飼い主さんが嬉しそう！」と意味を理解してくれます。

まとめ

いかがでしたか。犬が嬉しがる『褒め言葉』は、犬が聞き取りやすく、飼い主も感情を込めて発声できる言葉です。わんこたちが「褒められた！」「嬉しい！」と実感できるような褒め方を意識して、しつけに役立ててくださいね！