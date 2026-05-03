「すげぇぇぇぇぇ！」「ものすごい偉業では!?」イングランド名門で29歳日本人が快挙！コンビで大活躍
文字通り、日本人コンビが席巻した。
イングランド２部のブラックバーン・ローバーズが５月２日、サポーター投票による2025-26シーズンの最優秀選手に森下龍矢が選出されたと発表した。
屈指のユーティリティであり、明るいキャラクターでも人気を博す29歳は、シーズンを通して主力として活躍。今季リーグ戦で４ゴール９アシストをマークした。
また、学年では森下の１つ上の大橋祐紀は、ジュニア・ローバーズのメンバーによる投票でジュニア・ローバーズ年間最優秀選手に。チームトップの10ゴールを挙げ、若手会員から高い評価を得た。
この結果を受け、ファンから賛辞が殺到。クラブ公式Xの投稿に次のようなコメントが続々と寄せられている。
「すげぇぇぇぇぇぇぇ！」
「ものすごい偉業では!?」
「サポーター投票で選ばれたっていうのも素晴らしい」
「プレミアリーグ優勝歴ある名門で年間最優秀選手って凄すぎる！」
「とんでもない活躍をしていらっしゃる」
「若者たちはユウキの献身的なプレーを高く評価している」
「こっから逆転で代表選手とかあったらサプライズ」
「来季はどこでプレーしてんだろ、プレミアに個人昇格とかあったら面白い」
イングランド１部を３度、FAカップを６度制した経験を持つ名門ブラックバーンは今季、３部への降格圏とは５ポイント差の20位でフィニッシュ。チームは苦しいシーズンを過ごしたが、サムライ戦士２人は確かなインパクトを放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
イングランド２部のブラックバーン・ローバーズが５月２日、サポーター投票による2025-26シーズンの最優秀選手に森下龍矢が選出されたと発表した。
屈指のユーティリティであり、明るいキャラクターでも人気を博す29歳は、シーズンを通して主力として活躍。今季リーグ戦で４ゴール９アシストをマークした。
また、学年では森下の１つ上の大橋祐紀は、ジュニア・ローバーズのメンバーによる投票でジュニア・ローバーズ年間最優秀選手に。チームトップの10ゴールを挙げ、若手会員から高い評価を得た。
この結果を受け、ファンから賛辞が殺到。クラブ公式Xの投稿に次のようなコメントが続々と寄せられている。
「ものすごい偉業では!?」
「サポーター投票で選ばれたっていうのも素晴らしい」
「プレミアリーグ優勝歴ある名門で年間最優秀選手って凄すぎる！」
「とんでもない活躍をしていらっしゃる」
「若者たちはユウキの献身的なプレーを高く評価している」
「こっから逆転で代表選手とかあったらサプライズ」
「来季はどこでプレーしてんだろ、プレミアに個人昇格とかあったら面白い」
イングランド１部を３度、FAカップを６度制した経験を持つ名門ブラックバーンは今季、３部への降格圏とは５ポイント差の20位でフィニッシュ。チームは苦しいシーズンを過ごしたが、サムライ戦士２人は確かなインパクトを放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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