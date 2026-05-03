「かわいさの進化が止まらない」板野友美、ほっそり二の腕際立つ圧巻スタイル披露！「年重ねるたびきれい」
タレントの板野友美さんは5月2日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルが際立つコーディネートを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】圧巻スタイル＆ほっそり二の腕を公開！
この投稿にファンからは、「友ちゃんコーデめっちゃかわいいなぁー」「ともちん美しいです」「年重ねるたびきれい」「世界一超かわいい」「6枚目のくしゃっってした顔たまらないいぃ」「かわいさの進化が止まらない」「表情がかわい過ぎる！」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】圧巻スタイル＆ほっそり二の腕を公開！
「くしゃっってした顔たまらないいぃ」板野さんは「甘めのレースキャミにマスキュリンなスラックス合わせすき なんまいめ？」とつづり、8枚の写真を投稿。花柄のノースリーブブラウスに白いパンツを合わせたコーディネートを披露しました。ほっそりとした二の腕が際立ち、圧巻のスタイルの良さが印象的です。
「全部すき！」板野さんは4月25日の投稿でも、私服コーディネートを披露。コメントでは、「全部すき！」「かわい過ぎる きれい過ぎる」「お花のワンピースかわいい似合い過ぎてる」との声が寄せられています。今後の投稿も楽しみですね！
(文:古原 美咲)