現地時間5月2日（土）、アメリカ・チャーチルダウンズ競馬場で行われたチャーチルダウンズステークス（G1・ダ1400m）に、日本馬テーオーエルビス（牡4・栗東・高柳大輔）が出走。坂井瑠星騎手とのコンビで鮮やかに抜け出し、海外G1制覇の快挙を達成した。勝ちタイムは1分20秒49（良）。

レースは中団から運び、4コーナーでは外を回って進出。直線半ばで堂々と先頭に立つと、そのまま後続の追撃を寄せつけず押し切る完勝。異国の地で力強いパフォーマンスを見せつけた。

【チャーチルダウンズS】坂井瑠星「非常に強かった」テーオーエルビス米G1勝ちの快挙

「本当に嬉しい」

高柳大輔調教師は「この馬を信じてやってきたので本当に嬉しいです。アメリカはテンが速く、この馬には合うと思っていましたし、良いポジションで運んでくれて、あとは1400mが持つかどうかだけでしたが、抜け出したところでこれは勝てるなと思いました」といい、レースを振り返った。

また、今後については「海外遠征も含めて、いろいろと考えていきたいですね」と、さらなる飛躍へ期待を込めた。

【全着順】

1着 テーオーエルビス（日）坂井瑠星

2着 ディスラプター

3着 クレイジーメイソン

4着 イマジネーション

5着 コルヌコピアン

6着 ナイツブリッジ

7着 ホールオブフェイム

8着 ディスコタイム

9着 マッチョミュージック

10着 ポイントデューム

競走中止 バニシング