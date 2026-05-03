チャーチルダウンズSをテーオーエルビスで勝利した坂井瑠星騎手

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　現地時間5月2日（土）、アメリカ・チャーチルダウンズ競馬場で行われたチャーチルダウンズステークス（G1・ダ1400m）に、日本馬テーオーエルビス（牡4・栗東・高柳大輔）が出走。坂井瑠星騎手とのコンビで鮮やかに抜け出し、海外G1制覇の快挙を達成した。勝ちタイムは1分20秒49（良）。

　レースは中団から運び、4コーナーでは外を回って進出。直線半ばで堂々と先頭に立つと、そのまま後続の追撃を寄せつけず押し切る完勝。異国の地で力強いパフォーマンスを見せつけた。

【チャーチルダウンズS】坂井瑠星「非常に強かった」テーオーエルビス米G1勝ちの快挙

「本当に嬉しい」

　高柳大輔調教師は「この馬を信じてやってきたので本当に嬉しいです。アメリカはテンが速く、この馬には合うと思っていましたし、良いポジションで運んでくれて、あとは1400mが持つかどうかだけでしたが、抜け出したところでこれは勝てるなと思いました」といい、レースを振り返った。

　また、今後については「海外遠征も含めて、いろいろと考えていきたいですね」と、さらなる飛躍へ期待を込めた。

【全着順】
1着　テーオーエルビス（日）坂井瑠星
2着　ディスラプター
3着　クレイジーメイソン
4着　イマジネーション
5着　コルヌコピアン
6着　ナイツブリッジ
7着　ホールオブフェイム
8着　ディスコタイム
9着　マッチョミュージック
10着　ポイントデューム
競走中止　バニシング