◇阪神大学野球春季リーグ第4節2回戦 関西国際大4―1大阪産業大（2026年5月3日 ほっともっとフィールド神戸）

関西国際大が連勝で勝利ポイントを12とした。

1回裏1死二塁で3番・杉山大宙（2年、創志学園）が中越えに先制二塁打を放った。5回には2番・田中武斗（4年、京都共栄）の中越え三塁打、杉山の左越え二塁打で3点を追加した。

援護点をもらった先発・寺井恵太（4年、西脇工）は5回まで被安打1。6回に1点を失ったが、7回1失点で2番手・村山勇太（4年、京都外大西）につないだ。

「（6回から）配球をかえてストレートを主体にしたら打たれましたね。でも、取れるアウトをとっていたので、よかったと思います」

寺井は得意球のツーシームを低めに制球して空振り三振を量産。9奪三振は自身のリーグ戦最多に並ぶ快投劇だった。

鈴木英之監督は「後半は疲れが出たのかな。それでも、7回を投げてくれたら十分。後ろの投手を3人用意していたが、村山だけで済んだ」と、左腕をたたえた。

エース藤本拓己（4年、尼崎北）の不調で前半戦は苦しんだが、寺井が同級生をカバーする活躍を見せた。