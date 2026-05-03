【ベルギーリーグ】シャルルロワ 0−2 ゲンク（日本時間5月3日／タッド・デュ・ペイ・ド・シャルルロワ）

【映像】鋭い軌道を描く高精度クロス

ゲンクに所属する日本代表FWの伊東純也がアシスト未遂。右足から放たれた高精度クロスに味方が合わせたものの、GKのファインセーブに阻まれ、ファンたちが落胆している。

ゲンクは日本時間5月3日、ベルギーリーグプレーオフ2の第6節でシャルルロワと対戦。伊東は右ウイングとしてスタメン出場した。

するとゴールレスで迎えた45分に伊東のクロスからゴールに迫る。自陣からビルドアップし、中央のMFダーン・ヘイマンスから右の伊東にボールが渡った。伊東は少し縦に持ち運び、中の様子を確認しながらコンパクトに右足を振り抜く。すると鋭いボールがゴール前へ入り、ボックス内に攻め込んでいたヘイマンスが頭で合わせた。

叩きつけるような完璧なヘディングシュートだったが、ここはGKモハメド・コネが超反応を見せて横っ飛びで弾き出し、ゴールとはならなかった。

伊東のクロスからゴールに迫ったシーンに、SNSのファンたちは「純也くんアシスト1つ無駄にした」「あー止められたかー」「いいクロスでアシストかと思ったけどなー」「これ止めるか」「抜群のボールだったけどなー」など落胆の声が上がっている。

この日の伊東は、82分にMFイラ・ソルとの交代でベンチへと下がったが、攻撃ではアタッキングサードへ5つのパスを通し、守備でも7回中5回のデュエルに勝利するなど攻守で躍動。一方、チームは2失点を喫して敗れている。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）