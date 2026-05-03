洗車経験者の約7割が悩む。水洗いで落ちない車のガラス水垢汚れの実態調査とは

日常的な洗車を行っていても、ガラス部分の汚れが十分に落ちないと感じるケースは少なくありません。

とくにフロントやサイドのガラスに付着する白いウロコ状の水垢は、外観だけでなく視界の確保という安全面にも影響を及ぼします。

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ユニオンエタニティ株式会社は、30代から60代の男女50名を対象にガラスの汚れに関する調査を実施しました。

その結果から、洗車時にドライバーが直面する課題を整理します。

調査によれば、窓ガラスの汚れで最も気になるものとして、約7割が水垢を挙げています。

水洗いしても落ちない車のガラスの水垢汚れが負担となっています。

さらに、汚れが気になる箇所については、フロントガラスを含むガラス全体で約6割を占めました。

春先は花粉や黄砂の影響もあり、放置すると視界不良による危険性が危惧されます。

ウロコ汚れの除去場所については、多くが自身で作業を行うと回答しています。

これは費用や手軽さが理由とみられ、ウロコ取りに特化した専門業者のプランが少ないことも背景にあります。

一方で、市販品を選ぶ際は使いやすさと効果の持続が重視されています。

しかし、セルフ施工には失敗例も報告されており、強くこすってヒビが入った事例や 、強いクリーナーで塗装が剥げた事例が存在。

また、安い商品だと汚れが落ちないことや 、持続性が低くてすぐ汚れるといった不満も挙げられています。

手入れの頻度は、定期的に行う層と汚れに気づいた時に行う層に分かれています。

どちらの層においても、手間を省きつつ持続性を求める傾向があるようです。

時間がかかるので依頼したいという声や 、事前に口コミを見て買えばよかったという後悔の声も。

これらを踏まえると、車体を傷つけることなく、少ない手間で確実に水垢を落とし、長期間効果を保てる製品や手法がドライバーから求められていると言えます。

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なおユニオンエタニティでは、“手間なし・高い除去力・研磨不要で車にやさしい”ウロコ取りを展開しているといい、「窓ガラス・ボディ対応タイプ」、「フロントガラス専用タイプ」の2種類をラインナップしています。