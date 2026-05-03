元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が３日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」に出演。かまいたちからのイジりに思わず自虐ネタを話す場面があった。

この日はかまいたち・濱家隆一、山内健司の２人と「詰め放題」のゲンバを訪ねた。一茂は「メンチカツはよく食べましたよ、野球終わった後に。夕食まで時間あるんですよ。大体メンチカツ食ってました」とメンチカツにまつわる思い出を切り出した。

山内が「お腹めっちゃ減るんですか？試合出てないのに？」と早速、一茂イジり。一茂は「バカヤロウ！高校の時は出てたんだよ。高校と大学は出てたんだよ。急にバタッと出られなくなったのはプロに入ってからなんだよ。ちゃんと調べろよ」と自虐を交えつつ反論した。

すると濱家も「言わせるな本人に。プロの壁にブチ当たったんですよね。一茂さんは常に壁に邪魔されてる」と悪ノリすると、山内も「壁に縁がある」とニヤリ。

さらに濱家が「ぶち当たったり、落書きされたり…」と一茂の自宅の“落書き事件”を蒸し返すと、一茂は「壁じゃねえんだよ。シャッターだよ！」と自虐で応戦していた。