歌手の倖田來未さんが、１日、自身のインスタグラムを更新。

オフショットを公開しました。



【写真を見る】【 倖田來未 】 「髪色と同じ色のふわっふわのいちごブレッドと ネイルと同じ色のキウイ」 もぐもぐショットに反響 「かわいすぎるんだからーーー！！！！♥」





倖田來未さんは「グッドもぐもぐモーニング ゴールデンウイークなのに 東京雨すんごいんだから」と、投稿。



続けて「そんな中変わらぬ食欲の春到来 笑」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、ピンク色の髪の倖田來未さんが、食事を楽しむ様子が見て取れます。





そして「髪色と同じ色のふわっふわのいちごブレッドと ネイルと同じ色のキウイ」「美味しすぎるんだからーー！」と、その思いを綴っています。





この投稿にファンからは「Pink♡パンとおそろで 可愛い〜♥♥♥めちゃ美味しそうだし」・「くうちゃんがかわいすぎるんだからーーー！！！！♥」・「くーちゃん 妊娠中の体調は大丈夫？」・「美味しそう」・「お肌が美しすぎますっ」などの反響が寄せられています。













【担当：芸能情報ステーション】