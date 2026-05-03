TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

歌手の倖田來未さんが、１日、自身のインスタグラムを更新。
オフショットを公開しました。
 

【写真を見る】【 倖田來未 】 「髪色と同じ色のふわっふわのいちごブレッドと　ネイルと同じ色のキウイ」　もぐもぐショットに反響　「かわいすぎるんだからーーー！！！！♥」



倖田來未さんは「グッドもぐもぐモーニング　ゴールデンウイークなのに　東京雨すんごいんだから」と、投稿。

続けて「そんな中変わらぬ食欲の春到来　笑」と綴ると、写真をアップ。

投稿された画像では、ピンク色の髪の倖田來未さんが、食事を楽しむ様子が見て取れます。
 


そして「髪色と同じ色のふわっふわのいちごブレッドと　ネイルと同じ色のキウイ」「美味しすぎるんだからーー！」と、その思いを綴っています。
 


この投稿にファンからは「Pink♡パンとおそろで　可愛い〜♥♥♥めちゃ美味しそうだし」・「くうちゃんがかわいすぎるんだからーーー！！！！♥」・「くーちゃん　妊娠中の体調は大丈夫？」・「美味しそう」・「お肌が美しすぎますっ」などの反響が寄せられています。
 



 



【担当：芸能情報ステーション】