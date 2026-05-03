「発達障害」と「グレーゾーン」の違いとは？【発達が気になる小学生のおうちサポート帖】

「発達障害」と「グレーゾーン」の違い

近年、よく耳にするようになった「グレーゾーン」という言葉ですが、診断名ではなく、一般的に呼ばれる名称です。グレーゾーンは、発達障害の傾向が見られても診断基準を満たさないため、診断されないことを指す場合が多いといえます。

意外と多い、グレーゾーン

グレーゾーンの子どもは、意外と多いといわれています。診断を受けていないため、支援につながりにくい、相談先がないという悩みごともあります。ただ、適切なサポート、環境があれば困りごとも大きな問題にならない可能性があります。どのようなサポートをできるか、どんな環境がいいのかなどを気にかけていきたいところです。

まちがわれがちな言動の例

たとえば、同じクラスの子とくらべて言葉を覚えるのが遅かったり、話し出すのが遅かったり、かんしゃくや暴力がひどかったりすると、「うちの子、もしかして……？」と心配になる親も増えているといわれています。

しかし言葉の遅れやコミュニケーションを困難に感じるとき、発達障害の場合もあれば、障害の有無に関係ない場合もあります。

かんしゃくを起こしたり、暴力的なふるまいをしてしまったりする要因に、感情のコントロールがうまくできていない場合があります。「疲れがたまっている」「ねむい」「お腹がすいた」「暑い」などからいらつきやすくなっているということもあります。

子どもの気になる姿に気づいたときには、どういうときにそれが見られるのか日常生活をよく観察し、その背景として考えられることを探ってみましょう。

【出典】『発達が気になる小学生のおうちサポート帖』監修：湯汲英史

【監修者情報】

湯汲英史

公認心理師・精神保健福祉士・言語聴覚士。早稲田大学第一文学部心理学専攻卒。現在、公益社団法人発達協会常務理事、練馬区保育園巡回指導員などを務める。

著書に『０歳～６歳子どもの発達とレジリエンス保育の本―子どもの「立ち直る力」を育てる』(Gakken)、『子どもが伸びる関わりことば26―発達が気になる子へのことばかけ』(鈴木出版)、『ことばの力を伸ばす考え方・教え方―話す前から一・二語文まで―』(明石書店)、監修書に『心と行動がよくわかる図解発達障害の話』（日本文芸社）など多数。



【イラストレーター】

本田佳世、こやまもえ