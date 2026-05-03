どのくらい注文する？ダイエット中の外食で大事なこととは？【ゆるやせ漢方ダイエット】

どのくらい注文する？ダイエット中の外食で大事なこととは 足りないくらいが、ちょうどいいのです 食べ足りないことへの不安感が強い人ほど、外食や出前を頼むときに必要以上にたくさん注文してしまいます。そして結局余って、残すことができずに食べ過ぎてしまいます。 しかし、食事はその1度きりではありません。足りなければ後から追加で注文もできますし、食べ終わってすぐは物足りなくても、時間がたてば気にならなくなることはよくあります。 食べ過ぎを防ぐには、「足りなかったらどうしよう」から「足りないくらいでち ょうどいい」と意識を変換することが大切ですよくないのは満腹になるまで食べること。お腹がすいてもやり過ごすことで心と体も慣れて、やがて空腹への不安も感じなくなります。 【出典】『ゆるやせ漢方ダイエット』著者：工藤孝文/ダイエット・漢方外来医師