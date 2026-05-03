食事抜きはむしろ肥満の原因に！？1日1食よりも1日5食のほうが太らない理由とは？【炭水化物の話】

食事抜きはむしろ肥満の原因に！？1日1食よりも1日5食のほうが太らない理由

食事を抜くダイエットはかえって太る？

寝坊して朝食を抜いたり、ダイエットのために食事の回数を減らしたりする人もいますが、ロカボでは１日３食が基本。１ 日の糖質量１３０ｇを１食で摂ってしまえば、食後高血糖が起こり、効果は激減してしまうからです。健康法の１つとして、数日間食事を抜く「断食」や、回数を減らす「プチ断食」が人気ですが、こちらもおすすめできません。断食健康法の基本的な考え方は、空腹時間が長くなると細胞の新陳代謝が活発になるという「オートファジー理論」ですが、十分な立証がなされていません。

しかも、絶食、つまり断食で痩せるときは、脂肪に加え筋肉や骨も一緒に減っていきますが、リバウンドするときには脂肪だけが戻ることになります。また、糖尿病の方が朝食を抜くのもおすすめしません。朝食を食べないと、昼食や夕食後の血糖値が上がりやすくなります。朝は一番血糖値が上がりやすい時間帯。朝食は糖質20ｇ程と、たくさんの脂質やタンパク質を必ず摂るようにしましょう。

ロカボでは、むしろ食事の回数を増やすことをおすすめします。１日の糖質摂取量１３０gを４食、５食と小分けにして摂るようにすれば１食の糖質量は40ｇより少なくなりますが、さらに血糖値を安定させることにつながります。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 炭水化物の話』著：山田悟