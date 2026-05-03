Koki,、美デコルテ輝くゴージャスドレス姿披露「まさに女神」「圧倒的なオーラに釘付け」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/05/03】モデル・女優のKoki,（「o」の上に「‐」が正式表記）が5月2日、自身のInstagramを更新。ゴールドのドレス姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】キムタク娘「見惚れる」と話題のルイ・ヴィトンドレス姿
Koki，は「Moments from the Louis Vuitton Mythica」とつづり、モロッコで行われたルイ・ヴィトンのイベントに出席した際のオフショットを複数枚投稿。光沢感のあるゴールドのロングドレスを着用し、首元にはエメラルドが輝く大ぶりのネックレスを合わせた華やかな装いで、美しいデコルテや腕のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「まさに女神」「大人っぽくて見惚れる」「圧倒的なオーラに釘付け」「ジュエリーの輝きに負けない美貌」「世界レベルの美しさ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆Koki，、ゴージャスなドレス姿公開
Koki，は「Moments from the Louis Vuitton Mythica」とつづり、モロッコで行われたルイ・ヴィトンのイベントに出席した際のオフショットを複数枚投稿。光沢感のあるゴールドのロングドレスを着用し、首元にはエメラルドが輝く大ぶりのネックレスを合わせた華やかな装いで、美しいデコルテや腕のラインが際立っている。
◆Koki，の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「まさに女神」「大人っぽくて見惚れる」「圧倒的なオーラに釘付け」「ジュエリーの輝きに負けない美貌」「世界レベルの美しさ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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