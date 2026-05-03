肩甲骨はがしで「見た目年齢」が10歳若くなれる理由とは！？【肩甲骨はがし】

肩甲骨はがしで「見た目年齢」が10歳若くなれる理由

よくある症状をエクササイズで解消

首や肩などの不調を解消する「5つの神エクササイズ」を続けていくと正しい姿勢が身につき、痛みやダルさの症状改善にとどまらず、美容面でも様々な効果が期待できます。

背すじの伸びた正しい姿勢が身につくと、縮んでいた胸の筋肉が伸ばされて、バストアップがはかられます。腹筋も鍛えられるため、ウエストまわりも締まって細くすっきりとしてくるでしょう。

また、体を動かすことで背中やお尻の筋肉が使われるようになり、たるんだ肉がシェイプアップされやすくなります。さらに、血行やリンパの流れもよくなって代謝機能が上がり、老廃物が排出されやすく、太りにくい体に。加えて、下半身の冷えやむくみも解消されます。

こうして全身が引き締まるため、立ち姿が美しくなり、見た目年齢もグッと若々しくなるはずです。整体院やトレーニングジムなどに行かなくても、自宅でできるエクササイズで体の内側も外見も整えることができます。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 あらゆるコリ、痛みが消える肩甲骨はがし』著/藤縄理