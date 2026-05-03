お金はお金を生む！元金が2倍になる年数の法則とは？【経済とお金の話】

お金はお金を生む！元金が2倍になる年数の法則とは

「72の法則」と「１００の法則」を知っていると便利！

お金というのは、「利息（金利）」を生みます。銀行は預金者からお金を集め、それを貸出し運用してお金を殖やし、預金者にも利息を支払うことで成り立っています。「商品が商品を生む」ことはないのに、「お金がお金を生む」という不思議な現象なのです。利息は金額や貸出し期間によって異なりますが、仮に年率１％の利息なら、今日の１００万円が１年後には１０１万円になります。

今は超低金利の時代で、１年物定期預金でも０・００２％程度です。高度成長期の１９７４年には、郵便貯金の１年定期が７・５％もあり、１００万円を10年預ければ、倍の２００万円になりました。もちろん消費者物価もグイグイ上がったので、10年後に２００万円になったといっても、１００万円の価値が10年後に２倍の価値になったわけではないですが、隔世の感があるのです。

ところで、こうしたお金を運用する時に知っておきたいのが「72の法則」と「１００の法則」です。これは元本が何年で２倍になるかを知る時の目安になるからです。「72の法則」は複利、「１００の法則」は単利で用います。 たとえば、投資利回りが年率７％の複利の金融商品だったら、「72÷7＝10」なので、元本が２倍になるのに、10年かかることがわかります。単利の場合は、「100÷7＝14」なので、元本が２倍になるのに、14年かかります。

例に挙げると、利回り７％のアパートを５千万円で購入し、満室経営した場合、14年間で投入した５千万円の元手がやっと回収できるわけです。ちなみに、現在の銀行の普通預金は０・００１％なので、「72の法則」に当てはめると、元本が２倍になるのに、７２０００年もかかります。

出典：眠れなくなるほど面白い 図解 経済とお金の話