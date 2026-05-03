春の定番「ノビル」は危険!? 初心者が安全に楽しめる「ドングリ」と「キクラゲ」【野草・山菜・きのこ図鑑】

「美味しい」の前に知るべきこと

野食ファンのバイブル『野草・山菜・きのこ図鑑』。今回はその著者お二人、茸本朗（たけもと・あきら）さんとHS（エイチエス）さんが参加した書籍大ヒット記念イベントから、内容の一部をお届けします。

あまりにも有名な野生のネギ「ノビル」

春の野草採りで大人気の「ノビル」ですが、実は全くの初心者には注意が必要な植物です。ノビルはタマスダレやスイセン、ヒガンバナの葉、ハナニラなど、似た見た目の毒草が非常に多く、ネギの匂いがすると思い込んで誤食する中毒事故が絶えません。匂いだけで判断するのは極めて危険で、葉の断面が「三日月型」で中が空洞になっていることや、根元の玉ねぎ部分が真っ白であることを確認する必要があります。

酢の物や味噌汁、ラーメンの具などに使える「キクラゲ」

そこで、初心者が安全に野食を始めるなら、毒性のないマテバシイなどの「ドングリ」がおすすめです。アク抜きなどの処理は必要ですが、毒草と間違えるリスクがありません。キノコであれば、切り株や倒木などに生える「キクラゲ」が狙い目です。半透明でプルプルとした質感があるため判別しやすく、細切りにしてスープや酢の物にするだけで手軽に極上の食感を楽しめます。まずは安全で確実な食材から探してみるのが良いでしょう。

お話を伺ったプロフェッショナル】

茸本朗（たけもと・あきら）

野山で食材を採りつつ、日々の食卓に並べて暮らす「野食ハンター」。

書籍の執筆、漫画の原作や監修などワークジャンルは多岐にわたり、植物に限らず動物や魚介類にも造詣が深い。

YouTubeチャンネル

「野食ハンター茸本朗（たけもとあきら）ch」：https://www.youtube.com/@hunter.takemoto

HS（エイチエス）

きのこ・山菜のYoutubeチャンネル「HS」運営。

高校時代にキノコへの興味に目覚め、実際にきのこ狩りをして暮らしにうまく生かすことに目覚め、現在に至るスペシャリスト。

YouTubeチャンネル

「HS」：https://www.youtube.com/@HSmushroom