筋トレ継続の邪魔をする9つのマイナス要因とは

なぜ継続できないのか？

筋トレを始めてみたものの、あえなくリタイア…といった経験をお持ちの人は多いのではないでしょうか。本書の冒頭でも述べましたが、筋トレの実践には多くの難敵が立ちはだかっています。しかし、彼らの特徴を冷静に分析していくと、攻略法が見えてきます。これを一つ一つクリアしていけば、継続への道が開けていきます。

筋トレが継続できない要因の具体例を紹介します。思い当たることがあれば、対策法を考えてみましょう。

[筋トレの実践・継続に立ちはだかるマイナス要因]

●トレーニング時間の確保が難しいと感じ始める

●予定していたトレーニングを休んでしまう

●次のトレーニングを先延ばしにしてしまう

●筋トレが「負担」、「億劫」に感じられる

●筋トレに義務感を抱き、精神的な重荷になる

●筋トレができなかったときに「失敗感」や「罪悪感」を感じる

●筋トレ自体がキツイ、苦痛

●筋肉痛が苦になる。翌日の仕事に支障をきたす

●筋トレの効果が実感できない

【出典】『１日３分！ジムに行かずにマイナス５㎏！自宅筋トレ 続ける技術』著：有賀誠司(東海大学スポーツ医科学研究所 教授)