◆米大リーグ カージナルス３―２ドジャース（２日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

ドジャースは敵地・カージナルス戦で前半に４併殺を食らうなど拙攻が響き、今季ワースト４連敗を喫した。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場したが、快音は響かず、今季ワーストとなる１４打席連続無安打。ロバーツ監督は「ホームでは調子を戻していたが、この２試合は少し追いかけ気味になっている」と、厳しい表情だった。

カージナルスの先発はマイケル・マグリビ投手（２５）。昨年６月に対戦した際には３打数１安打で大谷が二塁打を放っていた。初回先頭の１打席目は、カウント１―１から内角高めのカットボールにやや詰まらされて中飛に倒れた。両軍無得点の３回無死一塁で迎えた大谷の２打席目は外角低めのチェンジアップを必死にはじき返したが、二塁手へのライナーで一塁走者のフリーランドが飛び出して併殺となった。

３点を追う６回１死走者なしの３打席目も空振り三振に倒れた。３点を追う８回２死走者なしの大谷の４打席目は３番手左腕・ロメロと対戦したが、空振り三振に倒れた。

打線は２８日（同２９日）の本拠地・マーリンズ戦から４試合連続２得点以下と深刻な貧打に苦しんでいる。５試合連続ノーアーチは、２０１５年５月１６日〜２１日以来１１年ぶりとなった。指揮官は「焦り？あると思う。打てていないと、みんなが「もう少し何かしよう」としてしまう。本来は四球を選べばいい場面でも振ってしまう。ただそれを言い訳にはしない。緊張感をいい方向に生かしたい」と前を向いた。