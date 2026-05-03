２日、パレードに参加した双子。（墨江＝新華社記者／陳欣波）

【新華社墨江5月3日】中国雲南省普洱（ふじ）市墨江ハニ族自治県で1〜5日、第20回墨江北回帰線国際双子祭りが開かれている。20以上の国と地域から双子や三つ子約千組が集まり、多彩な催しで訪れた人々に地域の魅力を伝えている。

１日、ハニ族の伝統行事「抹黒臉」に参加した双子。（墨江＝新華社記者／陳欣波）

１日、祭りに参加した双子。（墨江＝新華社配信／楊紫軒）

２日、祭りでパレードに参加したスリランカ人の双子。（墨江＝新華社配信／楊紫軒）

２日、パレードで動画を撮影する双子。（墨江＝新華社記者／陳欣波）

１日、墨江ハニ族自治県の北回帰線標識園でポーズを取る双子。（墨江＝新華社記者／陳欣波）

１日、墨江ハニ族自治県の北回帰線標識園を訪れた双子。（墨江＝新華社記者／陳欣波）

１日、パレード後に写真に納まるウズベキスタン人の双子と雲南省西双版納（シーサンパンナ）ダイ族自治州出身の双子。（墨江＝新華社記者／陳欣波）

１日、墨江ハニ族自治県の北回帰線標識園を訪れた双子。（墨江＝新華社記者／陳欣波）

２日、パレードで自撮りする双子。（墨江＝新華社記者／陳欣波）

１日、墨江ハニ族自治県の北回帰線標識園でポーズを取る三つ子。（墨江＝新華社記者／陳欣波）

２日、祭りでパレードに参加したインド人の双子。（墨江＝新華社配信／楊紫軒）