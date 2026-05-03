野々村友紀子、高2の次女とシール交換＆“円より価値ある”ボンドロシール披露 「（次女）美月ちゃんかわいい」「リアルJKの話聞けて勉強になりました!!」の声
放送作家・タレントの野々村友紀子（51）が、3日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、高校2年生の次女・美月さんと初めてシール交換する姿を公開した。
【動画】野々村友紀子、高2の次女とシール交換する様子
動画では、夫の川谷修士（2丁拳銃）が不在で、野々村が「娘もいるし、シール交換しよかなと思って。作ってんシール帳」と言い、マネージャーを交えてトーク。「高校2年生のJKの娘と初めてシール交換」が始まった。美月さんは「肌荒れちょっとしてて」と顔出しNGだった。
野々村は「私、ボンボンドロップシールもってんねん」と、家宝だという「ちいかわ」のボンボンドロップシールを披露。「これはもう今、日本の通貨より価値ある。円より価値あるな」と手に入れるまでの苦労を語った。東京・大阪・名古屋など100店舗以上を探し回っても手に入らず、広島でついに手に入れたという。
そしてシール交換では、高校生の次女から厳しいルールを学び、ほんわかした光景となった。
ファンからは「美月ちゃんかわいい」「野々村さんに強くいけるJKの娘さん最高です笑」「リアルJKの話聞けて勉強になりました!!」など、母娘のやりとりに反響が寄せられている。
【動画】野々村友紀子、高2の次女とシール交換する様子
動画では、夫の川谷修士（2丁拳銃）が不在で、野々村が「娘もいるし、シール交換しよかなと思って。作ってんシール帳」と言い、マネージャーを交えてトーク。「高校2年生のJKの娘と初めてシール交換」が始まった。美月さんは「肌荒れちょっとしてて」と顔出しNGだった。
そしてシール交換では、高校生の次女から厳しいルールを学び、ほんわかした光景となった。
ファンからは「美月ちゃんかわいい」「野々村さんに強くいけるJKの娘さん最高です笑」「リアルJKの話聞けて勉強になりました!!」など、母娘のやりとりに反響が寄せられている。