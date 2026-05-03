お笑いタレント東野幸治（58）が2日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。芸人になっていなかったらやりたいことを明かした。

「もし芸人になっていなかったとしたら何をしていたかと思いますか？」という質問に対して、東野は「俺は東大卒業したい」と回答。意外な答えにタレントの若槻千夏と指原莉乃が笑う中、「東京大学を卒業したい。東京大学の法学部。スーパーエリートサラリーマンになりたい」と続けた。若槻は「めっちゃ分かる」と共感した。

東野は「ホンマの東大のど真ん中の賢い入試で1番から10番以内に入った人はもっと違う人生を歩んでいると思う」と推測。「外資系の保険会社であったりとか財務省に入るとか。今は広告代理店はあれだけどオリンピックとかサッカーのワールドカップとか。アサヒスーパードライのCM見てインカムしながら“こうや！”って（指示する）」と話すと、若槻は「インカムの上の人ですよ、それ」とツッコんだ。

東野は「そういうことをやるような人生は1回はやってみたい」と今の人生とは全く違う人生を歩みたいと明かした。