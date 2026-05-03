開催：2026.5.3

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 1 - 9 [ブレーブス]

MLBの試合が3日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとブレーブスが対戦した。

ロッキーズの先発投手はブレナン・ベルナルディノ、対するブレーブスの先発投手はクリス・セールで試合は開始した。

1回表、2番 ドレーク・ボールドウィン 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 COL 0-2 ATL

2回表、2番 ドレーク・ボールドウィン 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 COL 0-3 ATL

3回裏、1番 ジョーダン・ベック 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 1-3 ATL

4回表、1番 エリ・ホワイト 2球目をスクイズ成功で打者ヒットで1塁へでブレーブス得点 COL 1-4 ATL、2番 ドレーク・ボールドウィン 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 COL 1-5 ATL、3番 オジー・アルビーズ 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでブレーブス得点 COL 1-6 ATL

5回表、7番 オースティン・ライリー 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 COL 1-8 ATL

9回表、4番 マット・オルソン 7球目を打ってライトスタンドへのホームランでブレーブス得点 COL 1-9 ATL

試合は1対9でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのクリス・セールで、ここまで6勝1敗0S。負け投手はロッキーズのブレナン・ベルナルディノで、ここまで2勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-03 11:50:18 更新