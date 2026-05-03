「日本代表に入ってもおかしくないレベル」28歳MFが欧州で二桁得点達成！首位撃破の劇的決勝弾が反響！「鳥肌立ちました」「氷のように冷静」

「日本代表に入ってもおかしくないレベル」28歳MFが欧州で二桁得点達成！首位撃破の劇的決勝弾が反響！「鳥肌立ちました」「氷のように冷静」