「日本代表に入ってもおかしくないレベル」28歳MFが欧州で二桁得点達成！首位撃破の劇的決勝弾が反響！「鳥肌立ちました」「氷のように冷静」
現地時間５月２日に開催されたベルギーリーグのプレーオフ１の第６節で、日本人８選手を擁する３位のシント＝トロイデン（STVV）が首位のユニオン・サン＝ジロワーズと対戦。大一番に２−１で勝利を収めた。
この試合で劇的な決勝ゴールを奪ったのが、MFの伊藤涼太郎だ。90＋２分に追いつかれて迎えた90＋10分、山本理仁が獲得したPKを冷静に決めてみせた。
喜びを爆発させた28歳の技巧派はこれが今季10点目。二桁得点を達成した。
この活躍ぶりにインターネット上では、次のような声が上がった。
「素晴らしい」
「アディショナルタイムに氷のように冷静なPK」
「あの場面でのPKは心臓に悪いけど、きっちり決める涼太郎は流石の一言」
「劇的すぎて鳥肌立ちました」
「本当に痺れました」
「マジで勝負強すぎるだろ！」
「二桁得点到達は見事の一言」
「欧州でシーズン２桁は素晴らしい」
「日本代表に入ってもおかしくないレベルだと思うけど、今の代表の中盤は選手層が厚すぎるからなぁ」
同僚の後藤啓介も11ゴールを挙げており、欧州で同じチームの日本人が二桁得点をマークするのは偉業と言えるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】首位撃破に導いた90＋10分の劇的弾
この試合で劇的な決勝ゴールを奪ったのが、MFの伊藤涼太郎だ。90＋２分に追いつかれて迎えた90＋10分、山本理仁が獲得したPKを冷静に決めてみせた。
喜びを爆発させた28歳の技巧派はこれが今季10点目。二桁得点を達成した。
この活躍ぶりにインターネット上では、次のような声が上がった。
「アディショナルタイムに氷のように冷静なPK」
「あの場面でのPKは心臓に悪いけど、きっちり決める涼太郎は流石の一言」
「劇的すぎて鳥肌立ちました」
「本当に痺れました」
「マジで勝負強すぎるだろ！」
「二桁得点到達は見事の一言」
「欧州でシーズン２桁は素晴らしい」
「日本代表に入ってもおかしくないレベルだと思うけど、今の代表の中盤は選手層が厚すぎるからなぁ」
同僚の後藤啓介も11ゴールを挙げており、欧州で同じチームの日本人が二桁得点をマークするのは偉業と言えるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】首位撃破に導いた90＋10分の劇的弾