2.5次元歌い手アイドルグループ「すにすて - SneakerStep」が、7、8月に全国4都市Zeppツアー「We are SneakerStep! -2nd Step-」を開催する。年末年始に初のワンマンライブ東名阪Zeppツアーを成功させて、今回が2回目。今日3日からチケットのオフィシャル先行受付がスタートした。将来的な東京・日本武道館でのライブを目標に掲げて、勝負の夏に挑む気合満点の7人が、その意気込みなどを語った。

昨年4月に、すとぷりらが所属するSTPRの音楽フェス「STPR Family Festival!!」（通称・すとふぇす）の東京ドーム公演でデビューして、着実に成長してきたすにすて。2、3月には、再びの「すとふぇす」で東京ドーム、Kアリーナ横浜の大舞台でもパフォーマンスを披露した。

おさでぃ デビューだった去年は、転校生というか新入生というか、緊張してペコペコばかりしている記憶だったけど、今年はSTPRファミリーの一員として盛り上げようって自覚が芽生えていました。

らお ボクらもZeppツアーとか経験を積んできていたので、デビューからの1年の集大成を見せるべく、現時点での最高のパフォーマンスを見せることができました。

――「ダンス」をセールスポイントとするすにすてには、すとぷりら先輩グループからも称賛のコメントが出たほどのパフォーマンスでした

やなと めておらのLapisさんには、ステージにモニター（画面）が無いZeppツアーを見てもらったときに、「すにすてのパフォーマンスは、たとえ大きなモニターがあっても、生身のメンバーたちをずっと見ちゃうよ」と言ってもらいました。めちゃくちゃうれしかったです。

すとぷりのさとみくんが、ボクらの曲「SUPER SONIC」を踊りたいって言ってくれたり、騎士Xしゆんさんが「刺激になる」と言ってくださったり、すごくうれしい。でも、同時に重圧も感じるし、今後も先輩方に負けずに、引き続き「ダンス」といったらすにすてと思ってもらえるように、慢心せずに励まなきゃって気が引き締まっています。

――そんな日々進化を実感する中で、夏には2回目のZeppツアーです

だいきり 楽しいの更新をします！ 前回のツアーが終わった瞬間から「楽しかった。速くまたやりたい」って、思ってきていました。これから、さらに楽しくなるように内容を詰めていきますし、実際のライブステージだけじゃなく、SNSや動画配信も、これまで以上に活用して、いろんな角度から「すにすてのライブっておもしろそうじゃん」って思ってもらえるようにしていきたいです。

ゆたくん ボクとだいきりは九州出身で、今回初めてライブをする福岡は、住んだこともあるゆかりの深い街です。すにすて結成前も含めると、配信者活動は10年くらいやってきたのですが、ライブやイベントといった（直接会える）現場は、ずっと東京が中心で、これまで両親を呼ぶことができなかった。今回のことを電話で報告したら、「親戚も皆連れて大勢で見に行く」と言ってくれました。

たちばな こんなことになるなんて昔は想像もできなかった。本当にメンバー、STPRとメイツ（ファン）に感謝の気持ちでいっぱいです。

ゆたくん ライブでタオルを振り回したりとか、楽しい夏「ハピサマ（ハッピー・サマー）」になるように、楽しい企画を考えて、リハーサルも頑張っていきます！

――さて、すにすては、スニーカーメーカー「Reebok」と、オリジナルコラボスニーカーを制作。4月20日から予約も始まりました

にしき オレは昔からスニーカー好きで、Reebokさんも（人気モデルの）ポンプヒューリーがめっちゃ大好きだったんで、コラボのお話は本当にうれしかったです。

やなと 今回のコラボスニーカーは、シンプルなデザインで普段使いしやすい。それぞれのメンバーカラーのバージョンがあって。しかも、元気なメンバーたちはPOP組として、白色のスニーカー、かっこいいキャラのメンバーは黒色のスニーカーと、個性に合わせて作ってもらっています。七色あって、メイツも一般のスニーカー好きも、どちらにもうれしいんじゃないかなと。

ライブにファッションにと、多彩な活躍を控えるすにすて。熱い夏は、あっという間にやってくる。