放送中の日本テレビドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜後9・00）が心の支えや救いになる作品として存在感を放っている。学校に通えない子供たちが過ごすフリースクールを舞台に多様な生き方を描き、視聴者の背中を押している。

最近は展開の早いサスペンスや不倫などの刺激的な題材の作品が注目を集めがちだ。だが、岩崎秀紀プロデューサー（35）は「感情を大切にするドラマを誰かがやらないといけない気がしています」と制作に込める思いを明かした。「見た人が何かを受け取ってくれて、大きくは社会が変わる。その力を秘めているはずで使命でもある」。テレビドラマの可能性を強く信じているからこその言葉だ。

そう強く感じたのは2005年放送の「女王の教室」がきっかけ。平均世帯視聴率17・3％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録した大ヒット作だ。数字以上に、主人公の教師（天海祐希）が生徒たちに冷酷に接する姿が強烈な印象を与えた。その厳しい言動には局にクレームが殺到するほどだった。逆風が吹く中でも、小学6年生が抱える問題や成長に必要な学びをしっかりと描ききった。

岩崎氏は「ただ厳しいだけじゃなく、裏側にある子供たちへの思いなど、人間の奥底まで深く描いていたことに衝撃を受けた」と、中学生ながらに抱いた記憶を今でも鮮明に覚えている。ドラマをやりたいと希望し始めた頃、入社試験に向けた就活イベントで、当時のプロデューサーの大平太氏から「社会に問題提起をしたかった」という思いを直接聞き、ドラマの持つ力を再認識した。

生きにくさなどに焦点を当てるドラマに思い入れが強い岩崎氏だが、エンターテインメント性を否定しているわけではない。「例えば、感情系のドラマばかりになったら、派手なエンタメ作品が絶対に求められると思います。バランスの問題ですね」と冷静に分析した。その中で、誰にも言えない悩みや居場所の無さをメインテーマに描いた作品が多くないのが現状だ。

岩崎氏は「1人でも多く生きやすくすることも、ドラマがやるべきだということを忘れちゃいけない」と自らに言い聞かせた。自己肯定できなかった自身の子供時代に触れながら「誰しも悩みが言葉にできないことはあると思うんです」と語った。その部分を「タツキ先生…」でありありと描いており、「共感できる部分があるとうれしいです」と言葉に思いを込めた。

放送直後からSNSなどでは、学校へ行けない子供を持つ親などから感動や共感の声が多く届いている。また、劇中の子供と同じ悩みを抱える大人も実は多く、「その悩みは普通のことなんだ」と刺さっている。

まさに「タツキ先生…」の世界観が求められていることの証でもある。放送が進むにつれて、岩崎氏の思いはより広く深く届いていくはずだ。そして、1人でも多くの人の心を軽くしていく。（終わり）