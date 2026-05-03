将棋の叡王戦五番勝負第3局、伊藤匠叡王と斎藤慎太郎八段の対局が5月3日、愛知県名古屋市の「か茂免」で行われている。盤上での熱戦はもちろんのこと、本局は対局を見守る「立会人」にも大きな注目が集まった。中継映像に“あの師匠”の姿が映し出されると、視聴者からは驚きと納得の声が続々と寄せられた。

【映像】緊張してる？対局開始を告げる“師匠”（実際の様子）

本局の立会人を務めているのは、杉本昌隆八段（57）。立会人とは、タイトル戦の進行を仕切り、問題が生じた場合の仲裁・裁定を行うなど、対局が問題なく行われるように見届ける重要な役目を持つ。ABEMAの中継で杉本八段が立会人として紹介されると、コメント欄はにわかに活気づき、「レアだ」「レア立会い人」「めずらしいｗ」といった声が次々と書き込まれ、視聴者がザワザワする事態となった。

杉本八段といえば愛知県名古屋市出身。地元で開催されているタイトル戦の立会人を務めること自体は、なんの不思議もない。しかし、将棋ファンがこれほどまでに反応したのには、将棋界ならではの事情があった。

実は将棋界の規定では、師弟はもちろん、同門の棋士が対局者の立会人を務めることはできないことになっている。杉本八段の愛弟子といえば、現在6つものタイトルを保持する藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）だ。弟子の藤井竜王・名人が数多くのタイトル戦に出ずっぱりであるがゆえに、杉本八段が立会人を務める機会は必然的に激減してしまっているのだ。

この意外な理由に思い至ったファンからは、「なるほど」「初めて見た 師匠立会人」「そっか聡太のは出来ないんだ」と納得のコメントが殺到。偉大すぎる弟子を持ったゆえの嬉しい悲鳴とも言える状況に、“師匠はツラいよ”！？と思わずニヤリとしてしまうファンも多かったようだ。

コメント欄には「師匠頑張って！」という温かいエールも送られた。久々の大役を担う杉本八段は、厳格な中にも温かみのある視線で、伊藤叡王と斎藤八段が繰り広げる激闘を最後までしっかりと見届ける。

（ABEMA／将棋チャンネルより）