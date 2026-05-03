◇MLB カージナルス3-2ドジャース(日本時間3日、ブッシュ・スタジアム)

ドジャースは佐々木朗希投手が6回3失点の力投をみせますが、チームは4連敗となりました。

先発の佐々木投手は前回26日に登板し、今季初勝利を記録。これまで5試合に登板し1勝2敗、防御率6.35の成績でした。佐々木投手は初回、2回とランナーを出しますが、最後は空振り三振を奪い、無失点に抑えます。

ところが3回、カージナルス先頭のイバン・ヘレラ選手に二塁打を許すと、直後のアレク・バールソン選手にタイムリーを浴び、先制点を献上。さらに4番のジョーダン・ウォーカー選手には、弾丸ライナーでレフトステンドに飛び込む10号2ランを許し、3回に3点を失いました。

それでも、その後の3イニングはいずれも三者凡退。最速98.3マイル(約158.1キロ)を記録し、メジャー自己最多となる104球、6回5安打3失点で降板となりました。

援護したい打線は、5回まで毎回ランナーを出すも3併殺。3回に無死1塁で迎えた大谷翔平選手の打席では、一二塁間へのするどいライナーも相手の好守備でセカンドライナーとなり、走者が飛び出してダブルプレーとなりました。

それでも9回は2アウトから連打で1、2塁とし、マックス・マンシー選手のタイムリーで待望の得点。さらにアンディ・パヘス選手もレフト前へはじき返し、4連打で1点差まで詰め寄ります。しかし代打で送られたダルトン・ラッシング選手が空振り三振に終わり、ゲームセット。4試合連続2得点以下で4連敗を喫しました。

佐々木投手は6回3失点も今季3敗目。また「1番・DH」で出場した大谷翔平選手は、4打数無安打2三振の内容で3試合連続ノーヒットです。