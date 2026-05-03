【ブンデスリーガ】バイエルン 2−2 ハイデンハイム（日本時間5月2日／アリアンツ・アレーナ）

【映像】伊藤洋輝、相手をビビらせる“強烈ミドルシュート”を放つ瞬間

バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が、狙い澄ましたミドルシュートで本拠地のファンを驚かせた。指揮官も思わず拍手を送るビッグプレーにファンたちが歓喜している。

ブンデスリーガ連覇を達成しているバイエルンは、日本時間5月2日に行われた第32節で最下位のハイデンハイムと対戦。ミッドウィークに行われるUEFAチャンピオンズリーグ準決勝セカンドレグのパリ・サンジェルマン戦を見据えてターンオーバーを行い、この一戦に臨んだ。

伊藤は4ー3ー3の左サイドバックとして先発出場。すると20分に左足から強烈な一撃を放つ。左CKの流れからDFキム・ミンジェが相手コート内でボールを奪い、フリーだった伊藤へパスを通す。すると日本代表DFは、左足でボールをコントロールし、ボックス内を確認。相手のプレスが緩いと見るや、左足をコンパクトに振り抜いた。

鋭いミドルシュートがゴールを急襲。しかしGKダイアント・ラメイは横っ飛びを見せるも届かず。それでも伊藤のシュートは惜しくもゴールを捉えきれず、右ポストのわずかに外を通ってラインを割った。しかしこの積極的なプレーに、ヴァンサン・コンパニ監督もベンチから飛び出して拍手を送るなど、伊藤を称えた。

ABEMAで解説を務めた元日本代表DFの坪井慶介氏は「伊藤洋輝が出ていることに対して普通に解説していますが、すごいことなんですよ。いて当然のことになっているのがすごい。その中でスタメンや途中からなど両方ありますが、しっかりと監督の信頼を得ている印象はあります」と大絶賛した。

また、ABEMAのコメント欄やSNSでもファンたちが「いいよ」「いいシュート」「めっちゃ惜しい」「コンパニも絶賛」「ストライカーやん」「めちゃくちゃいいミドル」「めちゃくちゃ惜しいやん！」「覚醒ぶりヤバい」「決まったかと思った」と盛り上がりを見せている。

その後も伊藤は高い位置を取りながら積極的に攻撃参加。試合終盤にはセンターバックに入るなど、さまざまなタスクをこなした。なおチームは2度のビハインドを追いつくも、最下位を相手にドローに終わった。（ABEMA／ブンデスリーガ）