お兄ちゃんが練習後に脱いだまま放置していた汗臭いシャツを嗅いだ猫さん。すると、狂ったように虜になる姿がInstagramで大きな話題に！投稿は記事執筆時点で46万回以上も再生され、「まるで....またたびのような反応」「悶絶モノですねｗ」などの声が殺到しました！

【動画：猫がお兄ちゃんの『汗臭いTシャツ』を嗅いだ結果…ママ困惑の『とんでもない光景』】

汗臭いシャツの虜になった猫

Instagramアカウント「ふくまる(@fukumaru601)」さまは、猫の「ふくまる」君の日常を紹介しているアカウントです。

この日、ふくまる君が見つけたのは……なんと、練習中に脱いで洗濯機に出すのを忘れていたお兄ちゃんの練習着！しかも2日間の熟成もの！

お母さんは「絶対臭いよ～」と言っていたのですが、ふくまる君にとってはお宝だったようで……

前足でしっかりシャツを握りしめ、そのシャツの中に頭をIN！そのまま頭を激しく左右に振りながら「最高だにゃ～」という声が聞こえてきそうな狂喜乱舞ぶりを披露！！

そんなふくまる君の姿に、お母さんは「何がそんなにいいの！？」と若干引いてしまったとか……（笑）

狂ったように嗅ぎまくる！

その後も体をくねくねと踊らせながら、頭をすりすり、ゴシゴシと汗臭いはずの熟成シャツに擦り付けていたというふくまる君。

何度も何度も、シャツを前足で握りしめて自分に近づけては、クンクンと匂いを嗅ぎ、時にはハムハムと口に含み……。しまいには、ガンギマリの目をお母さんに向けたのだとか！

あまりにも異様な光景が話題に

前足を巧みに使い、自分の顔にシャツを擦り付けるふくまる君。お兄ちゃんのシャツを堪能している間、後ろ足は全開状態になっており、もはや声をかけてもシャツにしか反応を見せないふくまる君に困惑するお母さんなのでした！

ふくまる君のあまりに狂ったような反応は、Instagramでも大きな話題になりました。コメント欄には「まるで....またたびのような反応」「悶絶モノですねｗ」などの声が溢れ、多くの人がその姿に腹を抱えて笑うことに！

そんなふくまる君、普段はとても甘えん坊な男の子なのだそうです。その様子は、Instagramアカウント「ふくまる(@fukumaru601)」さまでご覧いただけますよ！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ふくまる(@fukumaru601)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。