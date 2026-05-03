髪型変えたいけど、何がイイの？→【40・50代】が挑戦しやすい「ウルフっぽヘア」が推せる！！

40・50代の髪型チェンジに迷ったら、トレンドのウルフ要素を取り入れたスタイルがおすすめ。レイヤーの位置を調節すれば、骨格や髪質にフィットして、上品さをキープしたまま今っぽい印象に仕上がります。ボリューム不足や髪のへたりといった大人世代の髪の悩みをカバーしながら、無理なくイメージチェンジできるヘアを紹介していきます。

さりげない動きで垢抜けるプチウルフ

顔周りからトップにかけてレイヤーを入れた、動きのあるプチウルフ。襟足に厚みを残しつつも毛先がふわっと動くのでボリュームが出にくい髪質でも軽やかな印象に仕上がるのがポイント。スタイリングも難しくなく、毛先をワンカールさせてオイルを馴染ませるだけで簡単にこなれた動きが実現できます。

結べる長さで楽しむナチュラルウルフヘア

長さを残しながら表面にレイヤーをいれたナチュラルウルフ。全体的にレイヤーを入れすぎない自然なスタイルで、スタイリングはオイルやバームをなじませるだけでOK。長さを残すとラフに結んでもおくれ毛が自然な抜け感を演出してくれます。忙しい朝にも対応しやすいヘアスタイルです。

ふんわり抜ける大人のエアリーミディアムウルフ

全体的にレイヤーを入れて、ふんわりと空気を含んだような軽さを演出したミディアムウルフ。重たく見えがちな長さでも、トップからレイヤーを入れると一気に抜け感のある印象に仕上がります。オイルや軽めのワックスで空気を含ませながらほぐすのがポイント。動きとツヤがプラスされ、頑張りすぎなくてもおしゃれに仕上がる、大人世代も取り入れやすいスタイルです。

カジュアルに決まるひし形外ハネウルフ

トップにボリュームを持たせたひし形シルエットに、毛先の外ハネで軽やかな動きをプラスしたウルフスタイル。重たく見えず自然な立体感とカジュアルな抜け感を演出してくれて、どの角度から見てもきれいなシルエットに。毛先を外ハネにするだけでラフなのにしっかりきまる、大人のこなれヘアです。

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writer：加藤 みお

8年間美容師として活動したのち、トレンド情報の発信側にモチベーションを持ち、ライターに転身。美容・ファッションを中心に、和装まで、美容師の専門的知識を背景にしなたら、トレンド情報を分かりやすく読者に伝える記事に定評を持つ。