「すとぷり」などが所属するＳＴＰＲの２・５次元アイドルグループ「すにすて―Ｓｎｅａｋｅｒ Ｓｔｅｐが７、８月に２度目となるＺｅｐｐツアー「Ｗｅ ａｒｅ Ｓｎｅａｋｅｒ Ｓｔｅｐ！―２ｎｄ Ｓｔｅｐ―」（うぃあすに２）を開催する。３都市７公演から４都市１１公演とレベルアップ。メンバー７人がこのほど、スポーツ報知などの取材に応じた。

年末年始に行ったデビューツアーは大成功。それから３か月で、２度目となるツアーが決定した。おさでいは「これまで１２月から１月にかけてうぃあすに、すとふぇす、ハイタッチ会…と、月に１回くらいリスナーさんと会えていたけど、そこから次いつ会えるんだろうというところでうぃあすに２が決まった。うれしさ、喜びがある。そこらへんの遠距離恋愛中のカップルより会っている」と笑顔。普段はＹｏｕＴｕｂｅなどで顔を出さずに活動していることから、ライブの魅力を聞かれたたちばなは「普段は文字で、僕らは２次元かもしれないけど、ライブの時は同じ次元。心の距離が近くなる瞬間」と回答。グループとしての目標は日本武道館でのライブで、今回のツアーも重要な位置づけという。たちばなは「武道館に向けて色々頑張っているので、その景色をリスナーさんに共有じゃないけど見せていければ」と気合を入れる。

ＳＴＰＲでは先輩、後輩関係なくＦａｍｉｌｙが互いのライブを見て、切磋琢磨（せっさたくま）し合うのが印象的だ。らおは「ダンスが得意なメンバーで、ダンスも個人レッスンするくらい好き」というＡＭＰＴＡＫｘＣＯＬＯＲＳのリーダー・ちぐさくんから「すにすてのダンス、めちゃめちゃよかった。次も行きたいと思えるライブだった」と言われたことを告白。「俺に対しては本音で言ってくれるけど、ほめてもらえた。厳しい意見も言ってくれるちぐさだから安心しているし、次も気合をいれたい」とうれしそうに話した。

デビューして１年強。デビュー当初から「踊れる歌い手」として、ダンスに力を入れてきた。初挑戦のメンバーも多かったが、バックダンサー経験を持つやなとが「爆上がりですね。かっこいいだったのがキュンキュン、失神しちゃうくらい。ライブで女の子がダンス見たら倒れちゃうんじゃないかな」と話すほどの上達具合。さらに「前回はパフォーマンス重視だったけど、一緒に盛り上がる企画リスナーさんとの交流をメインに考えている」とＭＣにも期待してほしいという。

７人がデビュー前に所属していた次世代のクリエイターコミュニティー「ＳＴＰＲ ＢＯＹＳ」から新たに「とぅるりぷ―Ｔｒｕｅ＆Ｌｉｐ」が誕生。だいきりは「刺激はある。とぅるりぷが盛り上げていたら、それ以上をやらないととは思うけど、一番は楽しいを更新していって、すにすてしかだせない、食べられないチャーハンの味をどんどん考えていきたい」と独特な表現を交えて意欲。ＳＴＰＲ所属の６組を含め、２・５次元アイドルグループは増えつつあるが「二番煎じとか色々な言葉がと思うけど、すにすてらしさを出していければ」と唯一無二を目指していく。

ツアーは夏休み中の開催。ゆたは「暑いので体調に気をつけつつ、応援してくれる子たちと”ハピサマ”（夏を幸せに過ごすこと）にしたい」と意気込み。今回のツアーでは福岡公演が追加。九州出身のゆたは「最後はだいくん（だいきり）と僕の凱旋（がいせん）ライブ。活動を１０年やっているけど、親が（自分のライブする姿を）１回も観たことがない。おばあちゃんとか父親、母親どっちも見に来られるのがうれしい」と親孝行予定。さらに大阪公演の行われる８月１６日は自身の誕生日。「誕生日の日に直接メイツ（ファンの総称）に会えるのがうれしいし、僕も幸せ」と声を弾ませた。

グループ名にちなみ、Ｒｅｅｂｏｋからスニーカーが発売されることが決定。にしきは「スニーカーめっちゃ好きで、けっこう集めていた時期もある。中学の時にバスケ部でＲｅｅｂｏｋのバッシュ（バスケットボールシューズ）をネットで見ていて、かっけーと思っていた。中学生の自分の時から何年も時間が経ってコラボできてうれしい」と歓喜。クリアソールがお気に入りポイントで「グループのロゴがすけてみえる」とＰＲ。

スニーカーは、それぞれのメンバーカラーがあしらわれた全７種。メンバーカラー白のにしきの黒地の靴に白の靴ひもがメンバーの中では大人気。やなとは「推し活グッズしすぎなくて使える。俺たちがリスナーチャン達の生活を足元から支えるってことですよ」と興奮気味に話していた。