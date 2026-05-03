2度楽しめる花束で贈る、特別な母の日！ noemie(ノエミ) 2026年 母の日ギフト

記事ポイント フラワーギフトブランド「noemie(ノエミ)」が2026年母の日向け特集を展開中、注文は5月8日（金）10:00まで生花とプリザーブドフラワーを組み合わせた「きせかえローズ」など3商品が残りわずか税込4,400円〜、5月7日〜10日お届け対応、花瓶・水換え不要で飾れる設計 フラワーギフトブランド「noemie(ノエミ)」が2026年母の日向け特集を展開中、注文は5月8日（金）10:00まで生花とプリザーブドフラワーを組み合わせた「きせかえローズ」など3商品が残りわずか税込4,400円〜、5月7日〜10日お届け対応、花瓶・水換え不要で飾れる設計

フラワーギフトブランド「noemie(ノエミ)」が、2026年の母の日に向けた特集ページを公開中です。

累計11,167人に選ばれた人気ブランドの今年の母の日ギフトは、すでに一部が完売となっており、残りわずかの商品を2026年5月8日（金）10:00まで受け付けています。

noemie(ノエミ)「2026年 母の日ギフト」

販売ブランド：noemie（ノエミ）価格帯：4,400円（税込）〜販売期間：〜2026年5月8日（金）10:00までお届け期間：5月7日（木）〜5月10日（日）販売場所：noemie公式オンラインストア

アペルが運営する「noemie(ノエミ)」は、「可愛いのに大人っぽい、シンプルだけど心をくすぐられる」をコンセプトに、花のデザインだけでなくパッケージ・ラッピング・メッセージカードにまでこだわったフラワーギフトブランドです。

毎年母の日には多くの注文が集まり、2026年は「お花（生花）と選べるギフトセット」と「どうぶつブーケ」がすでに完売となります。

現在注文できるのは「きせかえローズ（生花×プリザ）」「ミルフルール（プリザーブドフラワー）」「そのまま飾れる花束（生花）」の3種類で、いずれも在庫は残りわずかです。

お届けは5月7日（木）から母の日当日の5月10日（日）まで対応しており、4,400円（税込）〜の価格帯で用意されています。

きせかえローズ

「きせかえローズ」は、生花のバラとプリザーブドフラワーのバラを一束に組み合わせたnoemieオリジナルの商品です。

届いた直後は、みずみずしい生花の鮮やかな色味と花本来の香りをそのまま楽しめます。

生花が枯れた後は、プリザーブドフラワーのバラだけを取り出してアレンジし直すことができ、色あせずに長く飾り続けられる「2度楽しめる花束」として毎年母の日に特に人気を集めています。

花瓶の準備も水換えも不要で、届いたその日からラッピングのまま飾れる仕様になっています。

生花を渡す感動と、枯れないプリザーブドフラワーの実用性を両立した設計は、遠方のお母さんへのギフトとしても選ばれやすい一品です。

ミルフルール

「ミルフルール」は、一面に小花が咲き広がる草原を切り取ったかのようなデザインが特徴のnoemie人気シリーズです。

プリザーブドフラワーを使用しているため水換えが不要で、部屋のどこに飾っても絵になるナチュラルで温かみのある雰囲気が、20代から60代以上まで幅広い年代のお母さんに喜ばれる定番ラインナップとなっています。

インテリアとして日常的に飾り続けられる実用性も、長年選ばれている理由のひとつです。

そのまま飾れる花束

「そのまま飾れる花束」は、「花を贈りたいけれど、水換えや花瓶の準備が大変」という声に応えて開発された生花のブーケです。

ラッピングのまま立てて飾れる仕様になっており、受け取ったその場ですぐにインテリアとして置けます。

水換えが不要で長持ちする機能性と、生花ならではの色鮮やかさと香りを両立させた設計で、花ギフトを受け取る側の手間を最小限に抑えています。

2026年の母の日のお届けは5月7日（木）から5月10日（日）まで対応しており、自宅でゆっくり受け取れる週末に合わせた贈り物として活用できます。

注文締め切りは2026年5月8日（金）10:00で、在庫がなくなり次第受付終了となります。

フラワーギフトブランドnoemieの2026年母の日ギフトの紹介でした。

よくある質問

Q. noemieの母の日ギフトの注文締め切りはいつですか

A. 2026年5月8日（金）10:00が注文締め切りです。

ただし在庫がなくなり次第、締め切り前に受付が終了します。

Q. きせかえローズのプリザーブドフラワー部分はどのように使いますか

A. 届いた生花が枯れた後、プリザーブドフラワーのバラを取り出して別途アレンジし直すことで、色あせずに長期間飾り続けられます。

Q. 母の日のお届け日はいつからいつまでですか

A. 2026年5月7日（木）から母の日当日の5月10日（日）までがお届け期間です。

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