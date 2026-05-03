元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈(30)が2日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。かつて共演したMCのお笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次（57）からさっそくイジられる場面があった。

岩田の登場前、女将役のタレント・島崎和歌子から「もうオーナー(加藤)とは『スッキリ』で」と振られ、加藤は「ええ。もう2年ぐらい一緒だったのかな」とにこやかに話した。

「もうフリーになるなんてって感じですよ」と語り、「もう私なんか手の届かない存在になられてもう」と冗談めかして話してみせた。

そうして岩田が登場すると、加藤は「あら〜、やっぱり局アナの時とは衣装が違いますね」とさっそくイジった。黒系の袖がシースルーのジャケット、ブラウンやシルバーのロングスカート姿の岩田アナは「はい違います。おめかしして」と平然と話した。

加藤が「スタイリストにかけるお金が全然変わりましたか？」とツッコミを入れると、岩田は「はい。もう好感度は捨てて、着たい服を着てます」と笑ってみせた。島崎も「スッケスケですね」と言い、加藤は「なんでそんなにオシャレになっちゃってんの〜。アナウンサー時代はダサかったのになあ〜」と親しみを込めて話して笑わせた。

岩田は「ひどい！本当にひどいそれ！」と負けずに話した。