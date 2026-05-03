畑芽育＆志田未来、冠ラジオ番組が決定 日常で起こった「エラー」な話を披露へ
俳優・畑芽育と志田未来の冠ラジオ特番『畑芽育・志田未来のラジオでもエラー』が決定した。ABCラジオで5月9日午後9時30分〜10時10分に放送。radikoでも聴けるほか、放送終了後にradiko、Podcastで配信あり。
【場面カット】『エラー』第4話 志田未来とビール瓶
畑と志田は、ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）にW主演中。ラジオ特番では、ドラマの後半戦を盛り上げるべく、撮影の裏話や日常で起こった「エラー」な話など、ラジオでなければ聴けない2人きりのトークを届ける。
視聴者・リスナーから募集した失敗談・やらかしエピソードを受け、2人が励ましたり、一緒に改善策を考えたりする、ラジオならではのコーナーも予定する。
ドラマ『エラー』は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンス。
■ABCラジオ特番『畑芽育・志田未来のラジオでもエラー』
放送日時：5月9日（土）午後9時30分〜10時10分 ※パソコン・スマホからはradikoで
放送終了後にradiko、Podcastでの配信もあり
【場面カット】『エラー』第4話 志田未来とビール瓶
畑と志田は、ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）にW主演中。ラジオ特番では、ドラマの後半戦を盛り上げるべく、撮影の裏話や日常で起こった「エラー」な話など、ラジオでなければ聴けない2人きりのトークを届ける。
ドラマ『エラー』は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンス。
■ABCラジオ特番『畑芽育・志田未来のラジオでもエラー』
放送日時：5月9日（土）午後9時30分〜10時10分 ※パソコン・スマホからはradikoで
放送終了後にradiko、Podcastでの配信もあり