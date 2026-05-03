TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が3日、パーソナリティーを務めている同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に出演。30歳前後の「青春ネット世代」に“提言”した。

「原文ママ」という表記を、原文（はら・ふみ）さんという人物だと勘違いしていたという30歳前後のリスナーが多い傾向について、安住アナは「30歳だから思春期の頃にはいろいろネットなんかの情報に触れてるだろうけど、やっぱり小さい時の勘違いっていうのは訂正されないまま育つというのは何例かあるようですね」と分析した。

そして、「やっぱりねえ、極論ばっかり言うと嫌われちゃうけれど」と断ったうえで、「30歳前後くらいの人ってネットとかSNSの隆盛と青春の時代がかぶったりするんで意外にちょっと勘違いしたまま大きくなられてるって人が多かったりして、テレビとか新聞がつまらないって思っている世代でもあるんだけれども」とし、「やっぱりね、ちょっと偏るからテレビ見ろって感じだよね。つまらないかも知れないけど、偏るからテレビ見ろって感じだね」と“提言”した。

「新聞記事なんかもね、飛ばさずに全部右から左まで読んでみるというね、自分の趣味にかかわらず。そういうことが必要かも知れない。テレビはね、たしかにそんなに面白くないかも知れないけれど、意外に興味のないものの知識も教養も身に付いたりする、そういうことがあるやも知れません」と続け、「またテレビの報道が偏ってるっておっしゃる方もいらっしゃるのでなかなか難しい問題ではありますが。連休2日目にする話じゃなかったですね、申し訳ない」と話した。