畑芽育＆志田未来W主演ドラマ『エラー』悲劇の全貌・真相明らかに…オリジナルコンテンツ配信
俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）のTVerオリジナルコンテンツが、きょう3日の第4話放送終了後（後11：09）から配信されることが決まった。
【場面カット】ドラマ『エラー』TVerオリジナルコンテンツ 畑芽育＆榊原郁恵のシーン
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンス。
TVerオリジナルコンテンツは、“あの日”の1日が分かる『人生最大の“エラー”始まりの物語』となる。ドラマ『エラー』の物語がはじまった2ヶ月前の悲劇、その全貌に迫る。ユメが起こした人生最大の過ち、それは未央の母親である美郷（榊原郁恵）を屋上から誤って転落死させ、通りかかった近藤宏（原田龍二）が重体に陥ってしまったという出来事。ドラマ本編では回想シーンとして断片的に描かれたこの悲劇を、ひとつながりのストーリーとして新たな映像も織り交ぜて時系列描き、真相を明らかにする。
『エラー』は、地上波放送のほか、TVer見逃し配信。また、U-NEXT、Prime Videoで全話配信。
【場面カット】ドラマ『エラー』TVerオリジナルコンテンツ 畑芽育＆榊原郁恵のシーン
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンス。
『エラー』は、地上波放送のほか、TVer見逃し配信。また、U-NEXT、Prime Videoで全話配信。