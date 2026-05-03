『コンビニ兄弟』神崎華役に石川恋 キャラクター紹介（18）
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）が、新たにスタート。今回は、石川恋が演じる神崎華を紹介する
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
石川恋が演じる神崎華は、なんでも野郎、ツギの過去を知る謎の女。博多で人材派遣業の会社を経営する社長。大人の女性の魅力をまとう彼女は以前、東京で舞台俳優を目指していたのだが…。ツギとの関係が怪しい…。
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
石川恋が演じる神崎華は、なんでも野郎、ツギの過去を知る謎の女。博多で人材派遣業の会社を経営する社長。大人の女性の魅力をまとう彼女は以前、東京で舞台俳優を目指していたのだが…。ツギとの関係が怪しい…。