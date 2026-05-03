AKB48伊藤百花（22）が3日、TBS系「サンデー・ジャポン」に生出演。その際立つ美貌やキャラがネット上で大きな反響をよんでいる。

伊藤はこの日、同番組に「見るものすべてを魅了する『顔面重要文化財』」と紹介され登場。北海道・旭山動物園飼育員の男が死体損壊の疑いで逮捕された事件や、東京都福生市で44歳のハンマー殴打男が殺人未遂容疑で逮捕された事件などについて、質問するなど、コメントもしっかりこなした。

伊藤が画面に大映しになると、X上では「このアイドル凄いだけど。画面上でずっと見れる」「いくらなんでも可愛すぎるし、表情が良すぎる」「トークもいけるんだな」「伊藤百花ってすごいな」「これほど高水準でビジュアル、フレッシュさ、安心感を備えたメンバー珍しいわな」「顔面国宝です」「なんて美しいんだ！」「それにしても綺麗な顔立ち」「メロメロになってる」「さすがにかわいすぎるな」「とにかくお顔が良すぎる…」などと絶賛のコメントが相次いで書き込まれている。

伊藤は24年3月に19期研究生として加入し、25年12月に正規メンバーに昇格。8月発売のAKB48の68枚目シングルで2作連続でセンターを務めることが決定している。