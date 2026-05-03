おばあちゃんと老犬が一緒にお昼寝している光景は、あまりにも尊くて…？2人の日常の一コマを捉えた1枚の写真が反響を呼び、投稿には「可愛い」「癒されました」「ほっこり」といった声が寄せられています。

【動画：『92歳のおばあちゃん』と『12歳の老犬』がふたりで仲良くお昼寝→いつまでも見ていたい『日常の1枚』】

仲良くお昼寝中のおばあちゃんと老犬

TikTokアカウント「chi.tmnky」に投稿されたのは、12歳のチワワ「ふう」ちゃんと92歳のおばあちゃんが一緒にお昼寝している姿を捉えた1枚の写真です。クッションを枕にしてソファに横になっているおばあちゃんに、ぴとっと寄り添って眠っているふうちゃん。

おばあちゃんがふうちゃんのお腹に手を添えて優しく抱きしめている姿から、ふうちゃんを孫のように可愛がっていることが伝わってきます。愛にあふれた光景は、いつまでも眺めていたいくらい素敵です。

尊い光景にほっこり

ふうちゃんはおばあちゃんの温もりを感じて安心しているようで、幸せそうなお顔で眠っています。ご家族によると時々気持ち良さそうにイビキをかいていて、いい夢を見ていそうだったとか。そしておばあちゃんもふうちゃんと同じように、とても穏やかな表情で寝ていたとのこと。

2人の尊い日常の一コマは、見ているだけで心が温かくなります。ふうちゃんとおばあちゃんが元気に長生きして、この平和で幸せな日々が末永く続きますように。

この投稿には「とても穏やかで、あたたかな光景ですね。心が和みました」「おばあちゃんとワンちゃんの寝顔見てるだけで幸せな気持ちになるよね」「2人とも長生きしてくださいね」といったコメントが寄せられています。

老犬の微笑ましい日常

ふうちゃんはご家族に甘えながらのんびりしたり、たっぷりお昼寝したりして、穏やかな毎日を送っているそうです。時にはお口に米粒をつけたままおすまし顔で過ごしているという、お茶目な姿を見せて笑わせてくれることもあるとか。これからもふうちゃんの愛らしい姿は、たくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

ふうちゃんの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「chi.tmnky」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「chi.tmnky」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。