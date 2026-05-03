俳優の木村拓哉が、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社内に新設されたプライベートレーベル「Ｃ＆Ｃ ＳＴＡＧＥ」にレーベルを移籍することが３日、発表された。

ＳＭＡＰ時代からビクターエンタテインメントに所属していた木村が、大きな決断を下した。新レーベルは木村の創作活動を軸に、音楽を中心とした新たなエンタテインメントの創出を目的として設立。ファンに向けて「応援してくださるクルー（Ｃｒｅｗ）の皆さんと新しいことに挑戦できないかと考えるなかで、２０２６年に向けて、皆さんと一緒に楽しめる“場”をつくりたいという想いがありました。その流れのなかでこのたび、新しいレーベルを立ち上げることになりました」と報告した。

レーベル名の「Ｃ＆Ｃ」は、木村のオフィシャルファンクラブの名前。「クルー（Ｃｒｅｗ）の皆さん、そしてスタッフとともに、ステージや空間、音楽を一体となって盛り上げていきたいという想いから、『Ｃ＆Ｃ ＳＴＡＧＥ』と名付けました」と伝えた。

さらに「これまで以上に楽しめる場所を届けていきたいと思っています。海外も含め、より多くの方とつながっていけたら嬉しいです。現在は新作の制作も進めており、直接お会いできる機会も含めて準備していますので、ぜひ楽しみにしていてください」と呼びかけた。

レーベル側は「今回の移籍を機に、音楽に関わる多面的な活動を展開し、これまで以上に魅力的なコンテンツを発信してまいります」と説明した。

【木村拓哉コメント全文】

応援してくださるクルー（Ｃｒｅｗ）の皆さんと新しいことに挑戦できないかと考えるなかで、２０２６年に向けて、皆さんと一緒に楽しめる“場”をつくりたいという想いがありました。

その流れのなかでこのたび、新しいレーベルを立ち上げることになりました。

レーベル名はクルー（Ｃｒｅｗ）の皆さん、そしてスタッフとともに、ステージや空間、音楽を一体となって盛り上げていきたいという想いから、「Ｃ＆Ｃ ＳＴＡＧＥ」と名付けました。

これまで以上に楽しめる場所を届けていきたいと思っています。海外も含め、より多くの方とつながっていけたら嬉しいです。

現在は新作の制作も進めており、直接お会いできる機会も含めて準備していますので、ぜひ楽しみにしていてください。