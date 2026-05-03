ポグバが約3年ぶりに先発出場…モナコ、メスに逆転勝利で4試合ぶり白星
リーグ・アン第32節が2日に行われ、日本代表MF南野拓実が所属するモナコは敵地でメスと対戦した。
南野が離脱中のモナコでは元フランス代表MFポール・ポグバが、今季出場6試合目にして、モナコでの初スタメン出場を果たし、ユヴェントス在籍時の2023年5月14日以来、約3年ぶりに先発に名を連ねたことに注目が集まった一戦は、49分にジェシー・デマンゲのゴールでメスが先制に成功した。
それでも、61分にフォラリン・バログンが同点弾を決めると、90＋1分にはアンス・ファティの今季10得点目となるゴールでモナコが勝ち越しに成功し、2−1で逆転勝利を収めた。
なお、モナコにとってはリーグ戦4試合ぶりの白星となり、6位浮上を果たしている。約3年ぶりの先発出場となったポグバは58分までプレーした。
【スコア】
メス 1−2 モナコ
【得点者】
1−0 49分 ジェシー・デマンゲ（メス）
1−1 61分 フォラリン・バログン（モナコ）
1−2 90＋1分 アンス・ファティ（モナコ）
南野が離脱中のモナコでは元フランス代表MFポール・ポグバが、今季出場6試合目にして、モナコでの初スタメン出場を果たし、ユヴェントス在籍時の2023年5月14日以来、約3年ぶりに先発に名を連ねたことに注目が集まった一戦は、49分にジェシー・デマンゲのゴールでメスが先制に成功した。
なお、モナコにとってはリーグ戦4試合ぶりの白星となり、6位浮上を果たしている。約3年ぶりの先発出場となったポグバは58分までプレーした。
【スコア】
メス 1−2 モナコ
【得点者】
1−0 49分 ジェシー・デマンゲ（メス）
1−1 61分 フォラリン・バログン（モナコ）
1−2 90＋1分 アンス・ファティ（モナコ）