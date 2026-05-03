安藤優子、GW前夜祭の豪華手巻き寿司公開「高級料亭レベル」「お酒が進みそう」と反響
【モデルプレス＝2026/05/03】キャスターの安藤優子が5月2日、自身のInstagramを更新。豪華なゴールデンウィーク前夜祭の料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】60代ベテランキャスター「高級料亭レベル」と話題の豪華手料理
安藤は「とにかく昨晩は我が家としてのゴールデンウィーク前夜祭ということで、キッチンカウンターにて手巻き寿司店開店（笑）」とつづり、自宅での夕食の様子を公開。キッチンカウンターには、美しく盛り付けられた数種類の刺身や納豆、きゅうり、しそなどの手巻き寿司の具材に加え、豊橋名物のちくわのネギ和え、鰹のタタキの漬け、炙りたけのこ、さらには薄切り大根を添えた台湾のカラスミといったこだわりの逸品が並ぶ豪華な光景を披露した。
また「これから渋滞を避けてタンちゃんと移動の予定 果たして渋滞回避なんて出来るのだろーか？」と愛犬との外出予定を明かし、「それにしても気温がぐんぐん上がっていて、タンちゃん要警戒です」と記している。
この投稿には「なんて素敵な前夜祭」「どの料理も美味しそう」「全部お酒が進みそう」「楽しそう」「高級料亭レベル」「器も盛り付けもおしゃれ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】60代ベテランキャスター「高級料亭レベル」と話題の豪華手料理
◆安藤優子、豪華手巻き寿司でゴールデンウィーク前夜祭
安藤は「とにかく昨晩は我が家としてのゴールデンウィーク前夜祭ということで、キッチンカウンターにて手巻き寿司店開店（笑）」とつづり、自宅での夕食の様子を公開。キッチンカウンターには、美しく盛り付けられた数種類の刺身や納豆、きゅうり、しそなどの手巻き寿司の具材に加え、豊橋名物のちくわのネギ和え、鰹のタタキの漬け、炙りたけのこ、さらには薄切り大根を添えた台湾のカラスミといったこだわりの逸品が並ぶ豪華な光景を披露した。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿には「なんて素敵な前夜祭」「どの料理も美味しそう」「全部お酒が進みそう」「楽しそう」「高級料亭レベル」「器も盛り付けもおしゃれ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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