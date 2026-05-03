“韓国で最も美しい女優”キム・テヒ、2児の母らしい一面が話題「子供たちが好きなパンを…」

“韓国で最も美しい女優”としても知られるキム・テヒが、久しぶりに姿を現した。

去る5月2日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『全知的おせっかい視点』には、メイクアップアーティストのジョン・センムルとアナウンサーのパク・ソヨンが出演した。

【写真】キム・テヒ、高貴な色香に「もはや芸術」

ジョン・センムルは仕事のために移動したが、その先で待っていたのはキム・テヒだった。ジョン・センムルと約束していた場所に現れたキム・テヒは、2児の母であるということが信じられないほど、華やかな美貌を見せた。

ジョン・センムルが、キム・テヒのメイクのタッチアップを行うと、スタジオで見ていたコメディエンヌのソン・ウニは、「こんな方が（メイクの）相談をするなんて、非現実的だ」と感嘆した。

（写真＝MBC）2枚目：左からジョン・センムル、キム・テヒ、ソン・ウニ

ジョン・センムルは、「メイクを教えると、その通りに自分でやってくるよね」と話すと、キム・テヒは「セルフメイクをする機会が多い。アカデミーに登録すべきかな」と意欲的な姿を見せた。

ジョン・センムルが目の前にある食べ物を勧めるも、キム・テヒは「撮影前にお腹を満たしておかなければならないので」とし、撮影前にすでに食事を済ませてきたと語った。

ジョン・センムルは、「彼女は、スタッフにもしっかり食べさせる。テヒと撮影すると、現場の雰囲気が本当に良い」と褒めると、彼女は「自分が食べようと思って（食べ物を準備する）」とはにかみながら答えた。

続けて、キム・テヒは「子供たちが好きなパンを主に食べる。朝なら炭水化物を摂っても良いでしょう。朝はできるだけサラダを作って食べるようにしている。頑張って作っている」と語った。

（写真＝MBC）

さらに、彼女は「消化が早くて、胃腸薬を飲むことがない。私はのんびりした性格なので」とも明かした。

すると、ジョン・センムルが「サラダ（の生野菜）はすぐに傷んでしまう気がする」と悩みを打ち明けると、キム・テヒは「真空保存容器が別にある」と答えるなど、“家事のプロ”らしい一面を覗かせた。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・テヒ プロフィール

1980年3月29日生まれ。“韓国で最も美しい女優”との異名を持つ。2003年にチェ・ジウと共演したドラマ『天国の階段』に出演したことで日本でもその名が知られる。2006年には飲料水「新・爽健美茶」のCMキャラクターを、2011年にはフジテレビ系ドラマ『僕とスターの99日』で西島秀俊とともにダブル主演を務めた。2017年に歌手RAIN（ピ）と結婚し、同年に第一子（女児）、2019年9月に第二子（女児）を出産している。